لغياب الزمالك.. أعلان فوز النادي الأهلي في قمة الدوري المصري

2020/02/24 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) تخلف فريق نادي الزمالك المصري عن المواجهة المرتقبة بين غريمة التقليدي النادي الأهلي، عن الحضور لاستاد بتروسبورت، وبعد انتهاء المهله الزمنية وهي 20 دقيقة في انتظار الزمالك،

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