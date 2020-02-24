2020/02/24 | 22:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين وقف الاحتفال بالأعياد الوطنية الشعبية بسبب فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.ووفقا لجريدة “القبس” الكويتية، فإن مجلس الوزراء دعا المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطرة.وأضافت الصحيفة، أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه وزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء الاحتفال بالأعياد الوطنية في الكويت بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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