ثنائي برشلونة مهدد بالغياب عن اياب نابولي

2020/02/24 | 22:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد برشلونة لمواجهة مضيفه نابولي، غدًا الثلاثاء، بملعب سان باولو، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن “برشلونة سيدخل مباراة نابولي بلاعبيّن مهدديّن بالغياب عن مباراة الإياب على ملعب كامب نو بسبب تراكم البطاقات وهما سيرجيو بوسكيتس ونيلسون سيميدو”.على الجانب الآخر، يمتلك نابولي لاعبيّن حصلا على

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