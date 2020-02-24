الغبان: الفتح ترفض المحاصصة في كابينة علاوي

2020/02/24 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الاثنين، عن رفض كتلته للمحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الغبان في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط أن يشكل كابينته الوزارية من المستقلين ويقدم منهاجاً حكومياً يتضمن الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة”.وأضاف أن “المنهاج […]

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