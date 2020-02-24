الرئيس المكلف يؤكد ضرورة التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة

2020/02/24 | 22:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اتفقَ رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، على ضرورة التنسيق والعمل المشترك.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو"، مبينا ان "بومبيو قدم التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

واضاف ان "علاوي شكر وزير الخارجية على الاتصال"، مشيرا الى انه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي".

وتابع انه "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الاميركية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".

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