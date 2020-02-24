2020/02/24 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، يوم الإثنين، وزارة الصحة، بمعافية الصيدليات، التي رفعت اسعار الكمامات الطبية.وقال البياتي في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “سعر علبة الكمامة الطبية ارتفع من ألفي دينار الى ١٥ الف، استغلالاً لحاجة الناس”.وأضاف ان “‏على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ان تكون قاسية مع كل من يستغل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار “الكمامة” ومطالبات بمحاسبة المستغلين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار “الكمامة” ومطالبات بمحاسبة المستغلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).