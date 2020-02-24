مصدر: نقل طالب من الاقسام الداخلية في الجامعة التقنية الوسطى ومواطن من المشخاب الى مشفى الحكيم

2020/02/24 | 22:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بنقل طالب من الاقسام الداخلية في الجامعة التقنية الوسطى، ومواطن من أهالي المشخاب الى مشفى الحكيم في النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم نقل طالب من الاقسام الداخلية في الجامعة التقنية الوسطى ومواطن من أهالي المشخاب في النجف الاشرف الى مشفى الحكيم لظهور اعراض فايروس كورونا".

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