الحلبوسي يصدر توجيها بشأن منهاج حكومة علاوي

2020/02/24 | 22:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاثنين، بتشكيل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.وبحسب وثيقة اطلعت عليها "كلكامش برس"، فقد اصدر الحلبوسي، أمرا بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وعضوية النواب محمد السوداني، وفيان صبري، والمستشارين القانوني وشؤون التشريع ومدير عام الدائرة القانونية، لدراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل الحكومة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

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