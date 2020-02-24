كمال بالهادي - دور المثقّف العربي في التّغيير: المثقّف و الوعي المطابق لحاجيّات الواقع

2020/02/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_بالهادي مقدّمة البحثإنّ المخاض الذي تعيشه المنطقة العربيّة منذ العام2011، يعيد تقليب العديد من الأوراق، وينفض الغبار عن عدّة قضايا، ساهم تسارع الأحداث في طمرها.ومن بين القضايا التي تستحقّ في نظرنا، إعادة دراستها، هي مسألة المثقّف و أدواره أو وظائفه في عملية التّغيير الحاصلة الآن.فهل يمكن للمثقّف العربي اليوم أن يجد له دورا ومكانة في صناعة هذا التّغيير؟ وهل المثقّف العربي، يساهم فعليّا في التّأسيس لأ......

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