زينب محمد عبد الرحيم - الرؤية الماركسية

2020/02/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم لقد عمل الفلاسفة حتى الآن من أجل فهم العالم، لكن الأهم من ذلك تغييره ...هكذا تحدث ماركس الفيلسوف الثوري الذي تمرد على هيجل وأفكاره التى لطالما وجدها ماركس تأتى من السماء وليست من الواقع المادي الذي نعيشة ,فالصراع الطبقي واقع يحدث ليثبت هيمنة الرأسمالية المتوحشة على مسرح الأحداث!فيقول ماركس :إن افكار الطبقة الحاكمة هى الأفكار المسيطرة فى كل العصور، أى أن الطبقة المتحكمة ماديًا في المجتمع ......

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