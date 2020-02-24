وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [18]

2020/02/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي [إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فآمنوا به]- حديث نبوي[نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه]- حديث نبوي(32)النسخ: إشكالية المتشابه والمتحوَّل..النصّ الشفاهي هو ابن الصياغات اللغوية الثابتة الرتيبة، والقوالب الايقاعية المتكررة بتناسق نفسي.الدين: هو طقسية/ طقسانية ماد......

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