2020/02/24 | 22:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك إلى ملعب المباراة.وتقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.وأعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بسبب عدم حضور لاعبي الزمالك إلى الملعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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