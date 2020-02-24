محافظ كربلاء يؤكد خلو المحافظة من وجود اي اصابة بكورونا

2020/02/24 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الاثنين، وجود اية اصابة بفيروس كورونا....

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