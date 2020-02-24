العراق: علاوي يكشف مقتطفات من برنامجه الحكومي

2020/02/24 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، مقتطفات من برنامجه الحكومي الذي أرسل إلى رئاسة مجلس النواب، عبر حسابه الرسمي في توي...

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