مصدر برئاسة الجمهورية: نستغرب تصريح الحلبوسي بان رئيس الجمهورية خالف الدستور بتكليفه علاوي

2020/02/24 | 22:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الاثنين، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخالف الدستور بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي كان موجودا في مقر رئاسة الجمهورية يوم التكليف في … Readmore

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