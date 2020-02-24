صادقون: اتصال بومبيو بعلاوي تدخل في الشأن العراقي

2020/02/24 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب، احمد الكناني، اليوم الاثنين، ان “البرنامج الحكومي يخلو من تحديد موعد للانتخابات المبكرة”.وقال الكناني لـ”العهد”، انه “لا نعرف اسباب التكتم على اسماء الوزراء”، مضيفا، انه “استجد لدينا تدخل قوى سياسية في اختيار وزراء”.وواضاف، انه “من هنالك الإعلاميون قد يكونوا افضل من النواب بالاطلاع على اسماء الوزراء”.وفي الشان السياسي […]

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