2020/02/24 | 22:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- مازن شنگالي في حديث خاص ل ايزيدي 24 قال ”حمزة رزيكي“ المتحدث باسم المديرية العامة لصحة محافظة دهوك، “في اطار التحضيرات لمواجهة فايروس كورونا في محافظة دهوك اخذنا التدابير الكاملة لمواجهته”.أضاف،”رزيكي“، ”ستنتشر كوادرنا بين المخيمات والمرحلة الاولى من عملهم ستكون اعطاء الإرشادات والنصائح للنازحين وكيفية التعامل مع الفايروس وحماية انفسهم منه“.تابع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة دهوك ل ”ايزيدي24“، اخذنا التدابير اللازمة لمواجهة فايروس ”كورونا“ في المخيمات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة دهوك ل ”ايزيدي24“، اخذنا التدابير اللازمة لمواجهة فايروس ”كورونا“ في المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).