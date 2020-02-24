بسبب كورونا.. اختصار أيام امتحانات نصف السنة في هذه المحافظة

2020/02/24 | 22:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية التربية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن حصول موافقة الوزارة على اختصار امتحانات نصف السنة للمدارس الابتدائية.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز انه "حصلت موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على اختصار امتحانات نصف السنة للمدارس الابتدائية للمراحل الأولية للدراسة الابتدائية (الاول، الثاني، الثالث، الرابع) في يومي الثلاثاء والاربعاء فقط، فيما تختصر امتحانات الصف الخامس، والسادس الابتدائي، في ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس فقط".

وعزت التربية القرار الى "الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد اثر الاعلان عن تسجيل اول اصابة مؤكدة بفايروس كورونا، ووجهت المديرية المشرفين التربويين بمتابعة ذلك مع ادارات المدارس".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.

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