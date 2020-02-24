حجر زائر سعودي الجنسية في كربلاء المقدسة للاشتباه باصابته بكورونا

2020/02/24 | 22:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة كربلاء عن حجر زائر سعودي في المستشفى الحسيني بكربلاء للاشتباه باصابته بفيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان لها ان السعودي قدم من السعودية من خلال مطار النجف […]

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