تربية النجف توجه بتعطيل المدارس الى اشعار اخر

2020/02/24 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة كا...





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