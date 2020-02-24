اختصار ايام امتحانات نصف السنة للمراحل الابتدائية في الديوانية (موسع)

2020/02/24 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، اختصار ايام الامتحانات للمرحلة الابتدائية في الماحفظة تماشيا مع الوضع الراهن”.وذكرت التربية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه ” حصلت موافقة وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، على اختصار امتحانات المراحل الأولية للدراسة الابتدائية ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ) في يومي الثلاثاء […]

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