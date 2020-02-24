بالتفاصيل لـ”يس عراق”.. ملاكات مستشفى اليرموك تؤكد إصابة عراقي عاد من إيران بـ “كورونا”

2020/02/24 | 22:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: خاص أعلنت مصادر طبية خاصة، تأكيد إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد.وذكرت المصادر في حديث لـ”يس عراق” ان “عراقي عاد من إيران مؤخراً سلم نفسه طواعية الى فحص الملاكات الصحية في مستشفى اليرموك”.واضافت المصادر ان “العراقي كان في رحلة الى إيران وذكر بأنه خالط مجموعة اتضح لاحقاً انهم من […]

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