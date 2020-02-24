الحلبوسي يخالف النظام الداخلي للبرلمان ويمهل علاوي 48 ساعة لتقديم كابينته الوزارية

2020/02/24 | 22:56 - المصدر: قناة التغيير

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إن مهلة ال 48ساعة التي حددها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتقديم كابينته الوزارية، وتهديده بأن التشكيلة الوزارية المزمع مناقشتها في جلسة مجلس النواب الخميس المقبل باطلة، هي مخالفة للوائح ومواد النظام الدخلي لمجلس النواب ضمن الفصل التاسع المادة 49 بفقراتها الثلاث.

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