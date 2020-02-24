2020/02/24 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل المدارس والجامعات فى مصر غداً لسوء الأحوال الجوية (المستقلة)- منى شعلان/ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غداً، على مستوى الجمهورية ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط الأمطار بكثافة غداً […]

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