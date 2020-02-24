حجر سعودي وايراني في كربلاء لأسباب احترازية

2020/02/24 | 22:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/ علي النصر الله/..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، عن حجر زائرين سعودي الجنسية وايراني لا سباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها اصابات كورونا ، نافيا وجود إي أصابه في كربلاء .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم “الحفظ على الزائر الايراني ، بالرغم […]

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