2020/02/24 | 23:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توافق على اختصار امتحانات الابتدائية في الديوانية بأيام معدودة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توافق على اختصار امتحانات الابتدائية في الديوانية بأيام معدودة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توافق على اختصار امتحانات الابتدائية في الديوانية بأيام معدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).