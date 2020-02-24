2020/02/24 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “#قسد” صباح اليوم، 8 أشخاص يعملون في تهريب النفط إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، جنوبي غربي نهر الفرات.وقال مراسل موقع “الحل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قسد” تعتقل مهربي نفط في ديرالزور الحل نت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قسد” تعتقل مهربي نفط في ديرالزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قسد” تعتقل مهربي نفط في ديرالزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).