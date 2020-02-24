2020/02/24 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت إسرائيل قبل منتصف ليل أمس الأحد، سلسلة من الضربات الجوية الجديدة، على محيط العاصمة دمشق، استهدفت فيها مقرات تابعة لـ “حركة #الجهاد_الإسلامي” والميليشيات الإيرانية.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”
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وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: قتلى إيرانيون بقصف إسرائيلي على دمشق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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