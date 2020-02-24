2020/02/24 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف “عبد القادر موحد”، الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية، اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بامكانية افتتاح معبر تل أبيض الحدودي كبديل عن معبر #اليعربية، بـ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإدارة الذاتية: اقتراح غوتيرش لافتتاح معبر تل أبيض “شرعنة للتدخل التركي” الحل نت.

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