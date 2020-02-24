بالفيديو.. ملاكات صحة النجف: حالة “أميري” ليست من الفئات المعرضة للموت

2020/02/24 | 23:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكر اطباء في الفرق الصحية المسؤولة في الكشف عن فايروس كورونا في محافظة النجف ان حالة المصاب الايراني ليست من الفئات المعرضة للخطر.

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