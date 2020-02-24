2020/02/24 | 23:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاج حكومي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة الفتح النيابية لن تصوت على حكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة الفتح النيابية لن تصوت على حكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).