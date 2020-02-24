الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش في صلاح الدين

2020/02/24 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ النجف

اصدر قائد شرطة محافظة النجف، العميد فائق فليح الفتلاوي، الاثنين، توجيهات للأجهزة الامنية للوقاية من فايروس "كورونا".

وقال الفتلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يجب تأجيل جميع الدورات في مركز التدريب وإيقا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، بان رجلا مسن اصيب قرب ناحية جلولاء بنيران قناص داعشي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رجلا مسن اصيب في قرية الاصلاح كبرى قرى ريف ناحية جلولاء (74كم شمال شرق بعقوبة)

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين (24 شباط 2020)، مقتل 3 دواعش واعتقال 7 اخرين بعملية استهدفت قيادات التنظيم في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواته نفذت عملية نوعية استهدفت قيادات

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