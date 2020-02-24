مصدر في رئاسة الجمهورية: الحلبوسي كان حاضرا يوم تكليف علاوي


مصدر في رئاسة الجمهورية: الحلبوسي كان حاضرا يوم تكليف علاوي
2020/02/24 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الاثنين (24 شباط 2020)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان ...

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