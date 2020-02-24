2020/02/24 | 23:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط الحشد الشعبي، الإثنين، تعرضا لداعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قوات الحشد الشعبي صدت تعرض لعناصر داعش على طريق السحل الرابط بين قضاء بيجي وناحية الصينية.وأضاف أن هناك معلومات عن وقوع إصابات بين العناصر الإرهابية إثر تصدي الحشد لهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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