مع مدير عام صحة بغداد الكرخ ينفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) في مستشفى اليرموك

2020/02/24 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور چاسب الحجامي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) في مستشفى اليرموك، وقال الحجامي “ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفضائيات والمدونين في تصوير […]

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