2020/02/24 | 23:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور چاسب الحجامي ينفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) في مستشفى اليرموك، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفضائيات والمدونين في تصوير يظهر احد المراجعين في المستشفى وهو يعلق عن وجود إصابات هي معلومات غير صحيحة، وعليه نهيب بجميع الزملاء الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومراعاة ظروف البلد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الكرخ تنفي تسجيل اصابات بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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