الديمقراطي الكردستاني: وضعنا أمام علاوي قائمة مطولة لاختيار شخصيات كردية لوزارته

2020/02/24 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، اليوم الاثنين، ان “زيارة الوفد الكردي برئاسة بارزاني تأتي بعد اجتماع الرئاسات الثلاث “.وقال الفيلي، في تصريح “العهد”، ان “زيارة الوفد الكردي تأتي لإيضاح المواقف من كابينة علاوي”، مبينا، ان “الإقليم وضع امام علاوي قائمة مطولة لاختيار شخصيات لوزاراته المخصصة لـ الكرد”.واضاف، ان “صالح لم يرشح […]

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