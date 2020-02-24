 الصدر يكشف حقيقة إصابته بـ«كورونا».. ويهدد المتظاهرين: سأعلن عدائي للثوار


 الصدر يكشف حقيقة إصابته بـ«كورونا».. ويهدد المتظاهرين: سأعلن عدائي للثوار
2020/02/24 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  (المستقلة) ممدوح بليغ/  قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق اليوم، انه عاد من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تمنياته للشعوب الموبوءة بالشفاء

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