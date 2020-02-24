2020/02/24 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 دوريات عربية تحتضن اللاعبين العراقيين (المستقلة) – حسام الدين جمال – يشهد الموسم الحالي حضورا لافتا للاعبين العراقيين المحترفين في مختلف الدوريات حول العالم، لا سيما الدوريات العربية. المستقلة تستعرض في السطور التالية الدوريات العربية الـ5 التي تحتضن محترفين عراقيين. الدوري القطري: يلعب بركات هاشم في صفوف العربي، حيث يقضي لاعب الوسط الشاب موسمه […]

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