فيروس كورونا ينتقل من ايران الى ست دول

2020/02/24 | 23:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضحت ايران مركزا لانتشار فيروس كورونا في الشرق الاوسط، اذ انتقل الفيروس منها الى ست دول لحد الان، فيما اصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بهذا الصدد.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن تسارع انتشار فيروس الكورونا في المنطقة، وأصدرت تحذيراً بهذا الصدد قالت فيه ان على العالم ان يستعد لانتشار وباء كورونا.

واعلنت كل من البحرين وعمان والامارات ولبنان والكويت والعراق عن انتقال الفيروس اليها من ايران.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من هذا الامر، مشيرة الى ان الفيروس في انتشار مستمر، مشددة ان على العالم ان يستعد لهذا الوباء بشكل اكبر.

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