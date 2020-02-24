توقف الرحلات الجوية من كوردستان الى مطار النجف الدولي

2020/02/24 | 23:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الجوية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية الى مطار النجف الدولي، بعد الكشف عن حالة اصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وذكرت مصادر مسؤولة في سلطات الطيران في الاقليم، ان جميع الرحلات الجوية عن طريق مطاري السليمانية واربيل تم تعليقها الى محافظة النجف.

يأتي هذا بعد ان اعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي، اليوم الاثنين، عن اصابة شخص بفيروس كورونا في محافظة النجف.

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