2020/02/24 | 23:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب في البرلمان عن حزب “الجيد” التركي، أوميت أوزداغ أن “المشكلة الحقيقية التي تواجه تركيا هي اللاجئين السوريين.زاعماً أن عدد السوريين سيصبح 15 مليوناً بعد مرور 20 سنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسي تركي “يتنبأ” بأعداد السوريين في تركيا لعام 2040 الحل نت.

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