2020/02/24 | 23:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من إعلان أول إصابة بفايروس “كورونا” في لبنان، اختفت الكمامات الطبية من صيدليات دمشق، وتضاعف سعرها أكثر من عشر مرات في حال توفرها في بعض الصيدليات بشكل محدود.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمّامات نادرة في أسواق دمشق وتباع بأضعاف سعرها الحل نت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمّامات نادرة في أسواق دمشق وتباع بأضعاف سعرها) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمّامات نادرة في أسواق دمشق وتباع بأضعاف سعرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).