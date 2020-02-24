السفارة الايرانية تعلن اغلاق المنافذ والمعابر الحدودية مع العراق

2020/02/24 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الايرانية في بغداد إغلاق المنافذ الحدودية أمام الرعايا العراقيين الراغبين بالسفر الى ايران بسبب انتشار مرض فيروس كورونا في بعض المدن الايرانية.وذكرت السفارة الايرانية في العراق، في بيان اطلعت عليه “العهد ينوز”، انه “بالنظر الى أهمية الصحة العامة وضرورة الحفاظ على الامن الصحي وسلامة رعايا ايران والعراق فإنه يمنع زيارة الرعايا العراقيين […]

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