الحشد يحبط تعرضا لداعش في صلاح الدين

2020/02/25 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الحشد الشعبي، تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

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