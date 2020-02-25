حكومة صلاح الدين تصدرا توجيهات لطلبة جامعة تكريت بشأن كورونا

2020/02/25 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، امس الاثنين، توجيهاً لطلبة جامعة تكريت حول فايروس كورونا.وقال خليل في بيان تلقته “العهد نيوز”، انه “على طلبة جامعة تكريت الاختيار بين عدم السفر الى مناطقهم أو البقاء فيها لحين انقضاء فترة حضانة فايروس كورونا و البالغة 14 يوما”، مطمئنا: “الاهالي بعدم تسجيل اي اصابة في الوقت […]

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