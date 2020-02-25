فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا


فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا
2020/02/25 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، مساء الاثنين، عن شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا...

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