2020/02/25 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، مساء الاثنين، عن شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، مساء الاثنين، عن شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).