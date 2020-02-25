حزب الله يدين الاستهداف الإسرائيلي لقيادات في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق

2020/02/25 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، محاولة العدو الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق وجاء في نص البيان: يدين حزب الله بشدة محاولة العدو الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق، ويعتبر القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين هو عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى […]

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