(بغداد اليوم) تنشر البرنامج الحكومي لمحمد توفيق علاوي

2020/02/25 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة محمد توفيق علاوي.

وكان مجلس النواب، حدد، يوم الخميس المقبل موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "رئاسة البرلمان حددت الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي".يأتي ذلك، بعد اجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب، ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لمناقشة تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي.

بغداد اليوم - بغداد

صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الاثنين (24 شباط 2020)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان حاضرا في مقر الرئاسة، يوم تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن دعم العراق لأي مفاوضات تهدف لخفض مخزونات الاسلحة النووية.

وذكرت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، القى كلمة جمهوريّة العراق في الجلسة رفيعة المُس

بغداد اليوم - متابعة

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إن ايران تفاجأت بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية المقبلة.

وذكر الصدر، في مقابلة متلفزة: "أنا اعتبر نفسي رقيب على الثوار ووالد لهم وست

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