واشنطن تسلم القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مسودة اتفاق حول “سد النهضة”

2020/02/25 | 00:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن واشنطن سلمت الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، مسودة اتفاق، حول آلية ملء وتشغيل “سد النهضة” الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الجارة الثلاث.وصرح ياسر عباس بأن “الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق من الخزانة الأمريكية لتدرسها، وتجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن”.وأضاف وزير الري السوداني، أنه […]

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